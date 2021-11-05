发帖侮辱董存瑞女子被判七个月监禁后公开道歉

中国一名女子在微博上发帖侮辱在国共内战中牺牲的烈士董存瑞，被北京一家法院上月判处有期徒刑七个月，北京市东城区人民法院昨天公布案件最新进展，女子已按照判决公开发表致歉声明。

根据“北京东城法院”消息，涉案女子许某就其在微博发帖侵害英雄烈士名誉、荣誉的行为，除依法承担刑事责任外，按照人民法院生效判决确定的义务，在相关媒体上公开发表了致歉声明。

许某在声明中称，已深刻认识到自己行为的错误，英雄烈士的事迹和精神是中华民族共同的历史记忆，英雄烈士是中华民族的脊梁和骄傲，英雄烈士的事迹和精神应被尊崇、铭记，不容歪曲、丑化、亵渎。自己非常后悔，认罪认罚，愿意承担一切法律责任。

她对自己的不当言论向董存瑞烈士及董存瑞烈士的近亲属致以诚挚的歉意，向社会公众致以诚挚的歉意，并保证以后绝不再犯，做一名守法公民，并请社会公众对其进行监督，也希望大家能够以此为戒，提高法律意识，尊崇英雄先烈。

今年28岁的许某是一名时尚美妆博主，拥有二十多万粉丝。她于今年3月24日在微博上先后发布两条包含侮辱英雄烈士董存瑞内容的信息，阅读次数达9万余次，并在次日回应网民批评时说，自己并没有说错什么，拒绝道歉，当天被警方抓获归案。

据许某交代，自己当时之所以发这个帖子，纯粹是为了发泄个人情绪，完全没想到会带来这么严重的后果。