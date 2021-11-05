中国房企佳兆业在港暂停交易

中国上市房地产公司佳兆业，在公司证实他们所担保的理财产品出现兑付逾期的情况后，今天（5日）宣布暂停交易。

除了佳兆业之外，旗下子公司佳兆业资本、佳兆业美好和佳兆业健康也决定在今天暂停交易。这四家公司都在香港挂牌。

综合澎湃新闻、每日经济新闻和《经济观察报》报道，前天便有市场消息称，佳兆业流动性出现问题，本应当天到期的产品出现逾期情况，之后的产品情况也不容乐观。

消息人士透露，深圳市相关部门今天将召集佳兆业和另一家房企花样年开会，讨论可能涉及两家企业目前出现的流动性问题。

之后，部分理财产品的投资者昨天早上聚集在佳兆业集团的办公地深圳嘉里中心，寻求兑付方案。现场有近千名投资人，理财产品总金额约127亿元（人民币，26亿新元）。

佳兆业方面表示：“佳兆业是负责任的企业，给佳兆业时间，有能力和办法偿还”。

佳兆业也说：“佳兆业集团已第一时间与锦恒财富沟通，共同商讨兑付方案，坚决履行好社会责任。今年以来，受严峻的房地产市场环境和国际评级机构下调评级等多重不利因素影响，佳兆业集团的流动性遇到前所未有的压力。集团一直积极筹措资金，加快沉淀资产去化等措施，全力解决当前遇到的问题。佳兆业集团将与锦恒财富尽快确定兑付方案，并向投资人公布。”