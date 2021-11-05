美国解除“撞山”核潜艇正副舰长职务

美国海军就“康涅狄格”号核潜艇在南中国海发生的“撞山”事故，解除涉事潜艇舰长、副舰长及水手长三人的职务。

据《华盛顿时报》昨天（4日）报道，美国海军前天发表声明指，在第七舰队司令、海军中将托马斯（Karl Thomas）的指令下，已开除“康涅狄格”号舰长阿尔吉拉尼（Cameron Aljilani）中校、副舰长卡欣（Patrick Cashin）少校，以及水手长罗杰斯（Cory Rodgers）。

声明指出，解除他们的职务是因为已对他们“失去信心”。托马斯认为，若当时有合理的判断、审慎的决策、并遵守航行规划所需的程序、观察团队执行和风险管理，应可以防止事故的发生。

据报道，这艘核潜艇仍在关岛接受受损状态的评估，之后它将返回华盛顿的母港布莱默顿进行维修。海军官员说，潜艇上的核反应堆在碰撞中没有受损，但有11名船员在碰撞中受伤。

康涅狄格号于10月2日在亚太地区的国际水域潜航时撞上一个“物体”后受损，美国海军在7日的一份声明中披露了这起事故，当时海军称核潜艇处于安全稳定的状态。美国第七舰队在11月1日对外发表事故调查声明称，该潜艇在南中国海水域相撞的物体是“未知的海底山”。

然而针对该声明，中国国防部新闻发言人谭克非在10月19日说，美军在碰撞事故发生后时隔五天才发表一份语焉不详的简短声明，这种不负责任、遮遮掩掩的做法，缺乏透明度，极易引发误解误判。

中国外交部发言人汪文斌11月2日在例行记者会上也说，美国“有责任和义务”详细说明这一事件的具体情况。