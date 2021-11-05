中国累计处置非法社会组织3300多家

中国民政部新闻发言人、办公厅(国际合作司)副主任贾维周今天表示，民政部深化打击整治非法社会组织专项行动，民政部本级和地方民政部门已累计处置非法社会组织3300多家，关停200余家非法社会组织网站及新媒体账号。

根据中新网报道，贾维周在民政部举行2021年第三季度例行新闻发布会上介绍称，社会组织管理方面，民政部印发《“十四五”社会组织发展规划》，就进一步规范社会组织登记管理、推动中国社会组织高质量发展作出系统安排。制定《社区社会组织章程示范文本(试行)》，引导社区社会组织健康有序发展。启动开展第四次“全国先进社会组织”评选表彰。

民政部加快推进国家社会组织法人库项目建设，启动全国社会组织执法监督系统地方推广。部署开展“僵尸型”社会组织专项整治，启动全国性社会组织未按期换届督促整改。深化打击整治非法社会组织专项行动，民政部本级和地方民政部门已累计处置非法社会组织3300多家，关停200余家非法社会组织网站及新媒体账号。

此外，民政部也配合“双减”工作任务落实，进一步加强校外培训机构登记管理工作。持续开展行业协会商会乱收费专项清理整治，抽查行业协会商会15016家，查处违法违规收费行业协会商会366家，查处违规收费金额824万元（人民币，下同，174万新元）。通过开展“我为企业减负担”专项行动，截至9月底，共减轻企业负担约49.9亿元，惠及企业130.5万余家。