中国本轮疫情催生新词“时空伴随者” 各地定义管理不一

中国本轮疫情已经波及20个省，许多刚出现疫情地方的民众手机上健康码变成了黄色，而且出现了“时空伴随者”的字样。这是继密切接触后，冠病疫情在中国又催生出的一个新名字。

根据澎湃新闻报道，已有多个地方发布了对时空伴随人员的定义和管理措施，各地做法也不尽一致。针对时空伴随者的定义和管理方法，香港大学病毒学专家金冬雁受访时表示，这个方法不合理，但是不是比全员核酸的办法好些值得研究。

报道指出，目前官方并没有对“时空伴随者”的统一定义和管理方法。在许多地方发布的信息中，时空伴随、时空交叉、时空重合都统一作为一个名词进行解释，但各地发布的定义内容却不太统一。

湖南长沙市疾控中心官方微信上月28日发布的信息提到，在户外开放空间，同一基站一定距离范围内有过规定时长(例如10分钟及以上)轨迹碰撞的手机号码，定义为可能暴露的时空伴随。

嘉峪关市卫健委和成都市疾控中心也先后公布了时空伴随者定义。时空伴随者是指与确诊号码在同一时空网格（范围是800米*800米）共同停留超过10分钟，且最近14天任一方号码累计停留时长超过30小时以上，查出的号码为时空伴随号码。比如，感染者14天内到过某地，而你这14天的轨迹与他有过交集，无论是身体上擦肩而过，还是通讯信号上的漂移，都可能被认定为“时空伴随者”。

此外，也有部分地区没有明确提出时空伴随者的定义，但在实际管理中已经在执行，例如本轮疫情首先发现病例的西安、防控升级的北京。

西安市上月25日召开冠病疫情联防联控工作情况新闻发布会介绍本轮疫情防控情况称，全市累计核酸检测919.01万人次，均为阴性。截止到25日8时，西安市管控密接4036人，管控次密接7690人，管控各点位涉及的潜在密接29098人，核查出时空伴随者7627人并落实管控，所有人员核酸检测全部阴性。

北京市卫健委周一（1日）发布提醒信息，正在京外出差、旅游等未返京人员要做好旅途、就餐等过程中的个人防护，密切关注国内各地区疫情信息，如与目前国内已报告病例的公布行程有时空重合，请立即向社区（村）、单位、宾馆报告行程，就地自我隔离不外出，并配合各项管控措施。



报道还指出，目前已经明确定义了时空伴随者的地方，他们对时空伴随者的管理方法也不太一样。

长沙市疾控中心称，对于接到时空伴随者短信的人员，如果健康码转黄，需要在7天内进行3次核酸检测，结果为阴性即可向社区（村）申请解除黄码，社区（村）收到解码申请后进行初审，初审符合条件的递交区县（市)级疾控中心，区县（市)级疾控中心认定符合解码条件的给予解码。

成都市发布的措施是健康码黄码人员和收到成都市公安局、市疾控中心短信提醒的时空伴随风险人员应立即向社区报备，并在3天内进行2次核酸检测，2次核酸检测间隔应在24小时以上，获得核酸阴性结果前请居家，不要外出。

嘉峪关市卫健委官方微信上月26日发布的通告则要求，时空伴随者落实居家健康监测期间，24小时内进行第一次核酸检测，在第3天进行第二次核酸检测，两次核酸检测结果均为阴性后由黄码转为绿码。

在时空伴随者之前，排查冠病感染风险人员都以密切接触者来进行管理。通过对比两者的定义，可以发现，最大的区别在于两者在空间上范围的进一步扩大。

中国国家卫健委发布的最新版本《密切接触者判定与管理指南》提到，密切接触者、次密切接触者的判定原则中多数是在同一空间，如同一房间共同生活的家庭成员，在同一空间内实施可能会产生气溶胶诊疗活动的医护人员，在办公室、车间、班组、电梯、食堂、教室等同一场所有近距离接触的人员等等。

可以看出根据病毒可以通过气溶胶传播的特点，进行密切接触者排查已经进入中国发布的指南中，但在户外空间是否会有冠病病毒的传播目前并无确切的研究结论。

