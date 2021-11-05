苏贞昌两度强调反莱猪让“美国人很气”

台湾行政院长苏贞昌多次强调反莱猪是反美猪。今天（5日）他在立法院受质询时，两度强调“美国人很气”，称莱猪进口将影响台美关系与台湾加入《跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。

据联合报报道，立法院今天进行施政总质询，民进党立委汤蕙祯向苏贞昌询问为什么美猪进口会影响台湾加入CPTPP时，苏贞昌说，台湾的凤梨、释迦、莲雾外销世界各国都没事，但大陆突然禁止进口台湾凤梨，“看民众多生气”。

他以此举例说，假如台湾人说美国猪肉是“毒猪”，美国人一定也很生气，连美国在台协会处长孙晓雅都说她自己和孩子都能食用，“那是多生气的话”。

苏贞昌说，政府之所以要宣布开放含有莱客多巴胺的猪肉进口，是要让台湾走向国际，参加国际组织，货品进出口都能够按照自由的规范。他也向台湾民众保证，所有货品的进口一定严格检查，绝对符合国际安全标准，以维护民众健康。

苏贞昌呼吁民众理性思考，让台湾与国际同步。他说，若政府制定政策不让美猪进口，美国会认为台湾“自己搞自己的、不遵守国际规范”。他认为，这会让美国觉得台湾没资格参加国际组织。

他进一步说，美国对国际组织有相当大的影响力，台湾若能参加CPTPP，出口农产物就能免税，也能增加竞争力。他说，张忠谋将代表台湾参加亚太经济合作组织（APEC）经济领袖会议，这对台湾来说是很好的机会。张忠谋说台湾很接近高标准，苏贞昌对此表示，就是因为台湾愿意遵守国际规范。

苏贞昌最后说，CPTPP的11个会员国都准许莱猪进口，只有台湾不允许，会生气的不只是美国。若成员国认为台湾不遵守国际规范，怎么可能准许台湾参加。因此，开放莱猪才能代表台湾越来越接近国际标准，也是加入国际经贸组织一定要遵守的规范。

另外，民进党立法院党团副干事长蔡易余今天在党团记者会则说，加入CPTPP是让台湾脱胎换骨的关键，11个会员国都开放含莱剂猪肉进口，加入条件就是要降低贸易障碍。他也指责国民党“不要再骗了”，并认为国民党是站在大陆阻挡台湾加入CPTPP的一边，是在“反美”。

莱客多巴胺是一种瘦肉精，美国在1999年起允许动物饲料添加，但被欧盟、中国大陆等禁用。台湾2006年将莱客多巴胺列为禁药。多年来，美国政府一直向台湾施压，要求台湾开放对含莱客多巴胺的肉类进口。

2012年，时任台湾总统马英九决定有条件开放含莱克多巴胺的美国牛肉进口，引发当时在野的民进党抗议。但现在民进党与国民党似乎更换了角色，现任总统蔡英文去年8月宣布放宽莱猪进口限令，国民党则发起反对莱猪运动。在12月即将举行的“四大公投”中，有一项就是“反莱猪”。