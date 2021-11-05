路透：马云四年前与特朗普会面曾引北京不满

路透社披露，阿里巴巴创始人马云四年前与美国前总统特朗普的会面，曾引起中国政府的不满。

据路透社今天（5日）报道，马云2017年1月9日在纽约特朗普大厦与当时是候任总统的特朗普会面。特朗普当时已经赢得总统大选，但是要等到1月21日才会宣誓就职。

不愿具名的消息人士透露，中国政府对此次会面感到不满，并且事前不知情，是跟外界一同通过在特朗普大厦进行的非正式电视问答环节，才得知有此次会面。

消息人士说，中国官员之后告诉阿里巴巴的政府关系团队，北京对马云未经事先批准便与特朗普会面感到不满。消息人士也认为，马云和特朗普的会面，是马云与北京关系急转直下的起点。

马云基金会和特朗普发言人对此没有回应置评请求。中国国务院新闻办公室和外交部也没有回应。

阿里旗下蚂蚁集团的上市计划去年突然被叫停，阿里继而面对反垄断调查并被罚巨款，蚂蚁集团被令整改，马云创办的“湖畔大学”也改名。马云更变得低调，一度离开大众视线。

消息人士透露，蚂蚁上市计划被叫停后，马云曾提出与中国领导核心圈子内至少两名成员会面的请求，但被拒绝。

政府消息人士称，马云今年较早前也直接写信给中国领导人，表明愿意将他的余生奉献给中国的农村教育。这名消息人士也说，这封信在5月的一个高级领导层会议上被提到。

路透社说，无法确定马云信中的提议是否获得批准，或者得到回应，或是信件是否的确是马云亲笔所写。

阿里另一名创始人蔡崇信今年6月曾在美国媒体节目上，尝试淡化马云的影响力，强调马云“和你我一样，都是普通人”。

蔡崇信说：“他现在很低调。我每天都和他说话。对于马云拥有如此巨大权力的想法，我觉得这种想法不太正确。”

马云今年10月12日现身香港，与多名香港富豪及商业伙伴会面，港媒《东周刊》随后引述消息称，马云在16日已飞往西班牙度假。

阿里巴巴旗下的香港《南华早报》10月19日报道，马云在香港与家人度过“私人时间”后，前往西班牙考察农业和与环境问题相关的技术。

《南华早报》之后报道，马云也在荷兰造访研究机构，考察农业技术。《南华早报》当时刊登了三张马云的照片，拍摄日期为10月25日。报道称，马云此次是以个人身份展开欧洲之旅，已造访了荷兰多家研究机构，包括铝型材和温室屋顶专业公司BOAL集团，参观学习荷兰最负盛名的温室大棚和育种技术。