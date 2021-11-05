FCC指港新闻环境变糟 中国促停止蓄意制造“噪音”

针对香港外国记者会（FCC）今天发布报告称84%受访记者认为香港新闻工作环境自《香港国安法》实施后变得更糟，中国外交部驻港公署发言人表示强烈不满和坚决反对，并正告FCC立即停止蓄意制造“噪音”、公然挑动事端的卑劣行径，收回以所谓新闻自由之名干扰特区政府依法施政、破坏香港法治的黑手。

中国外交部驻港公署在官网发布声明指出，香港基本法和国安法明确保障香港居民的言论及新闻自由。国安法打击的是一小撮危害国家安全活动的违法犯罪分子，不仅没有损害港人的权利及自由，反而让港人在安全、稳定、法治的环境下得到更好的保障。

声明还指，国安法实施后，登记在香港政府新闻发布系统的本地、海外以及网上新闻媒体及从业者数量均较去年增加，新闻从业者依法依规进行报道的权利并未受影响。

声明指责FCC背弃职业操守，通过少数的调查问卷，炮制毫无代表性和公信力的报告，抹黑香港新闻自由，打着维护新闻自由的幌子干预香港事务。

声明说，各国对在本国从业的新闻媒体依法进行监管，是国际通例。外国媒体记者在香港从事新闻工作，必须严格遵守中国和香港特区法律。声明强调，香港政府依法加强对媒体的管理和服务，是为了保障遵守法律的新闻媒体和记者的应有权利，正是为了捍卫香港新闻自由的合法之举。

声明最后敦促FCC尊重香港法治，立即停止以任何借口制造事端、插手香港事务。

FCC今天在官网公布调查报告显示，在《香港国安法》推行之后，有84%的受访记者认为香港新闻工作环境变得更糟糕。56%承认他们在某种程度上进行自我审查，或避免对可能被视为是敏感新闻进行报道。有52%受访记者称，他们清楚知道港府的“红线”在哪里。另外，超过九成的受访者对香港可能会出台假新闻法表示关切。