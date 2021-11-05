消息：英国或重启稀土磁铁生产以减少对华依赖

消息人士透露，英国可能在政府支持下，恢复稀土磁铁的国内生产，以降低对中国的依赖，并实现碳排放削减。

据路透社今天（5日）引述两名不具名的消息人士报道，一项由英国政府资助的可行性研究定于今天公布。这项研究将列出英国重启稀土永磁生产所必须采取的步骤。

消息人士称，负责整理制定这项研究的英国稀土公司Less Common Metals，正考虑寻找合作伙伴建设磁铁工厂。

消息人士也说，这项研究概述如何在2024年前建造一座工厂，并最终生产出大量强力磁铁，以满足每年100万辆电动汽车的需求。

90%的电动汽车使用由钕做成的稀土磁铁，因为外界普遍认为，这类磁铁是最有效的供电方式。

消息人士说：“我们希望能扭转将所有此类生产都运往远东地区的趋势，恢复英国制造业的卓越表现。”

建立磁铁工厂将帮助英国实现两个目标，即2030年禁止使用汽油和柴油车，以及2050年实现碳排放量降至净零水平。

英国磁铁生产行业在无法与中国竞争的情况下，在1990年代消失，但随着磁铁需求激增，英国政府也希望当地磁铁供应充足。

由于研究报告还没有发布，英国商业、能源及工业策划部拒绝就磁铁工厂课题置评。

英国商业部在电邮中说：“政府继续通过汽车转型基金（ATF）与投资者合作，推进在英国建立具竞争力的电动汽车供应链的计划。”

中国的稀土储量居世界第一。另据BBC报道，中国在稀土分离冶炼方面的能力居世界先进水平。数字显示，2011年后，中国在稀土方面的专利申请数量迅速增加、超过世界其余国家相关专利的总合；其中2011-2018年间中国稀土专利申请增加了250%。