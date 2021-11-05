工行上海分行原行长据报性侵32名女下属

中共中央纪委及中国媒体财新网揭露，涉贪被判无期徒刑的中国工商银行前上海分行行长顾国明，主动招供曾性侵32名女性下属，受贿金额总计达人民币1.36亿余元（约2900万新元）。

中纪委官网刊2日发布题为《信贷腐败缘何多发》的文章，其中提及顾国明的案情。

顾国明1989年即在中国工商银行上海分行工作，2002年升任副行长，2015年升任行长，直至2019年落马。而他自2008年起就开始收受贿赂，“人生轨迹出现拐点”。

文章提到，顾国明利用分管银行授信审批部、信贷管理部、主持全行工作等职务便利，为相关单位和个人在办理融资贷款、专案配资、承揽工程等事项上牟取利益，受贿财物共计折合1.36亿余元人民币。

文章还说，顾国明善于扮演“两面人”，通过期权腐败、代持等方式贪得“不动声色”；而以贷谋私往往需要上下勾结、左右串通、多环节配合，他在主掌的关键职位培植安插自己人，形成“一条龙”腐败。

另据财新网报道，长期在工行上海分行掌权的顾国明，被视为上海金融圈的大老级人物，任内以“潜规则”对数十名女性下属性侵。落马后，他主动招供性侵了32名女性下属。

公开简历显示，现年54岁的顾国明为华东师范大学85级校友，本科毕业于该校国际金融专业。毕业后，他长期在上海金融系统任职。在他落马后，曾有媒体直陈，顾国明根基深、能量大，是上海金融圈不可不提的一位“老大哥”。

顾国明于1989年7月至1999年7月期间历任中国工商银行上海市分行国际业务部科员、资金科副科长、资金科科长、总经理助理、副总经理，上海巴黎国际银行董事、常务副总经理等。

1999年7月至2002年6月，顾国明历任中国工商银行上海市分行国际业务处代处长、处长，国际业务部总经理。

2002年6月，35岁的顾国明成为工商银行上海市分行副行长。在这个岗位上工作13年后于2015年8月晋升为中国工商银行上海市分行党委书记、行长。

顾国明是在2019年6月6日被查落马，同年11月20日被“双开”。今年8月12日被上海第一中级人民法院以受贿罪一审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产，受贿违法所得全数追缴上缴国库。