王岐山：中国将继续扩大高水平对外开放

中国国家副主席王岐山昨天（5日）中国加入世界贸易组织20周年高层论坛上说，中国将继续扩大高水平对外开放，与世界各国共享中国机遇。

据新华社报道，王岐山在上海出席论坛时指出，中国国家主席习近平在第四届中国国际进口博览会开幕式上的讲话，展现了中国对外开放的决心，指明了中国开放合作的方向。

王岐山说，中国将继续扩大高水平对外开放，与世界各国共享中国机遇，共建人类命运共同体。他对此提出三点，一是坚定不移扩大开放，持续营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境，为各国企业分享中国市场、中国机遇创造更好条件。

二是坚定维护多边贸易体制，以建设性姿态推动世界贸易组织改革朝着正确方向发展，支持世界贸易组织在国际经济治理中发挥更加积极的作用，提高发展中国家在多边贸易体制中的代表性和发言权，践行真正的多边主义。

三是努力促进世界开放合作，继续深化区域与双边经贸合作，商签更多高标准自贸协定，积极参与联合国等机制合作。尽己所能向国际社会提供防疫物资和疫苗，助力各国尽快战胜疫情、恢复经济。

习近平前晚透过视讯在进博会开幕式上发表演讲时，宣示中国扩大高水平开放的决心不变，并承诺将继续同世界分享发展机遇，推动经济全球化朝更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。