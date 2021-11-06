批美捏造“中国军事威胁” 中国提出严正交涉

中国国防部痛批美国发布的《中国军事与安全发展报告》捏造“中国军事威胁”，罔顾事实、充斥偏见，年复一年蓄意炮制所谓该报告是赤裸裸的霸权行径，中国表示强烈不满和坚决反对，并向美方提出严正交涉。

据美国国防部网站消息，国防部向参议院提交的《中国军事与安全发展报告2021》（简称《报告》）于当地时间11月3日发布。《报告》分析，未来五年，解放军拥有的可投送核弹头可能多达700枚，到2030年可能达到1000枚。

《报告》还说，解放军继续大力扩充陆基载具数量，部署新的核导弹旅，增加已有核导弹旅的机动发射架数量，并开始建造数百座新的洲际弹道导弹发射井。解放军也在发展装备有分导式多弹头（MIRV）的洲际弹道导弹，超高音速导弹东风-17“可能具备核打击能力”。

中国国防部新闻发言人吴谦昨晚（5日）就该《报告》发表谈话。据中国国防部官网上的信息，吴谦批评，美国妄议中国国防政策和军事战略，捏造所谓“中国军事威胁”，无端指责中方在核领域的力量建设，在台湾等问题上干涉中国内政。

他强调，中国坚定奉行防御性国防政策和积极防御的军事战略，中国的军力发展完全是为了维护国家主权、安全和发展利益，为了粉碎任何危害地区和平稳定、繁荣的图谋，不针对任何国家，也不会对任何国家构成威胁。

吴谦指责美国，国虽大，好战必亡。美方近年来加快发展核、太空、网络作战、高超音速技术等领域的军事力量，肆无忌惮地退出《中导条约》和《反导条约》，与英国、澳大利亚建立三方安全伙伴关系，开展核潜艇合作，人为制造核扩散的严重风险，对国际核不扩散体系造成巨大冲击。

在领土主权和海洋权益争端问题上，吴谦重申中国的立场清晰明确，钓鱼岛及其附属岛屿、台湾都是是中国领土不可分割的一部分，他强调，对于台湾当局任何分裂祖国的行径，对于任何挑动台海紧张局势、蓄意制造地区危机的外部势力，中国人民解放军都将用坚强的决心、坚定的意志、强大的能力予以迎头痛击。

“我们必须正告美方，任何试图干涉中国内政，对中国进行霸凌的企图与行径，都将在中国人民解放军这座钢铁长城面前碰得头破血流。”