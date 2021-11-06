大陆将惩戒台独分子 陆委会：将适时反制

中国大陆国台办昨天（5日）宣布将对台湾行政院长苏贞昌、立法院游锡堃、外交部长吴钊燮等“台独”分子实施惩戒。台湾陆委会回应称，研议适时采取必要反制与防范措施，审视两岸交流与政治干预企业可能的影响，修法规以确保台湾与民众安全。

据新华社报道，中国大陆国台办发言人朱凤莲昨天以答记者问的形式说，大陆将依法对“清单在列的台独顽固分子”实施惩戒，禁止本人及家属进入大陆和港澳，绝不允许关联企业和金主在陆谋利。被点名的包括苏贞昌、游锡堃、吴钊燮。

据联合新闻网报道，陆委会昨天正告北京，台湾是民主法治社会，更非对岸管辖，“我方不接受专制威权的恫吓威胁，倘对岸不顾两岸关系、意图破坏我民主自由、制造对立不安，政府势将采取必要反制作为，以保障民众安全福祉，中共方面则必须要为可能后果自负其责。”

陆委会强调，中共近期以来除了对台武力威胁、升高情势紧张，又操作清单等破坏两岸关系，这种企图制造寒蝉效应的恶劣与不友善行径，终极目标就在打击与其立场相左人士向其政治主张屈服，早已引发国际社会反感，台湾人民更已看清、绝不会妥协。

陆委会最后指，“我政府仍将积极与国际社会合作，揭露中共侵犯台湾、打压民主体制行径，并共同遏制其蛮横作为。”