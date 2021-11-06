【图集】进博会上商品琳琅满目 发布 / 2021年11月6日 12:00 PM 更新 / 2021年11月6日 12:06 PM 第四届中国国际进口博览会11月5日在位于上海的国家会展中心举行，参观者在技术装备展区参观。（中新社） 字体大小: 小 中 大 第四届中国国际进口博览会（进博会）昨天（5日）在位于上海的中国国家会展中心举行。 据中新社发布的照片，有不少中外品牌参展，各式各样的商品琳琅满目。 参观者在进博会技术装备展区参观。（中新社） 汽车展区吸引众多企业前来参展。这是现代汽车展区展示新能源技术产品——氢动智能无人运输车。（中新社） 德国肖特集团在进博会展示公司的冠病疫苗玻管。（中新社） 进博会参观者在展区里体验虚拟现实（VR）滑雪。（中新社） 澳门特别行政区政府文化产业基金展台展示精美饰品。（中新社） 观众通过手机APP试用圣罗兰美妆展台上的“口红打印机”。（中新社） 来自日本的丸石自行车首次亮相进博会。（中新社） 有着110年历史的意大利运动品牌FILA首次参加进博会，观众体验单板滑雪运动。（中新社） 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 进博会 图集 中国官媒发文批“震惊体”网文 内蒙落马官员通报出现罕见表述：实施家暴