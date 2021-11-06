造谣确诊者嫖娼致大厦被封 重庆女子被拘

中国本轮冠病疫情已经波及20个省份，重庆市前天有大厦因疫情被封，但有网传消息指，是因确诊者曾到访该大厦嫖娼所致。重庆警方昨天发布通报辟谣，并称造谣者已被行拘。

重庆江北区红鼎国际大厦自11月4日起，因疫情原因开始封闭管理，并指是一名外地确诊者曾到访大厦一家餐厅就餐导致。

但网上却流传红鼎国际被封，是确诊者李某“隐瞒行程到红鼎国际开房嫖娼”所致。

重庆市公安局江北分局昨天发布警情通报称，网传“一确诊病例男子到重庆市江北区红鼎国际嫖娼导致该大厦被封控”为谣言，编造传播谣言者已被警方行政拘留。

通报称，重庆市九龙坡区确诊病例李某与密切接触者张某（女，39岁，江苏常州人）是集团公司同事，两人10月27日至29日一起在渝中区参加培训。张某培训结束返回江苏常州后，于11月3日被确诊。张某活动轨迹显示，她在渝期间曾到观音桥红鼎国际一餐厅就餐。相关部门遂对红鼎国际采取封控措施，对相关人员进行核酸检测。

警方调查发现，在红鼎国际附近上班的重庆市合川区女子唐某听闻该大厦被封控后，明知官方已公布确诊病例李某等活动轨迹不涉及红鼎国际，为制造话题吸引关注，编造“确诊病例李某隐瞒行程到红鼎国际嫖娼导致该大厦被封控”谣言在网上散布。

