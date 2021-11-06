燃气事故多发 中国燃气公司被国务院点名

中国湖北、辽宁等地先后发生严重燃气爆炸事故，中国国务院安全生产委员会办公室点名中国燃气控股有限公司，点名中国燃气控股有限公司，指部分地区燃气安全检查浮于表面，安全保障不力，须进行专项整治。

据中国央视新闻报道，国务院安委办本月4日印发通报，要求各地区、各有关部门和单位全面加强城市燃气安全工作，扭转燃气事故多发势头，并称国务院安委办已组织明察暗访组对重点地区开展专项督导。

通报指出，近期燃气事故集中暴露出一系列突出问题短板，一些地方吸取教训不深刻，燃气安全检查浮于表面，燃气安全保障不力，因接口松动、管道腐蚀等原因导致的泄漏事故多发。一些燃气企业重发展轻安全，施工安全管理混乱，从业人员专业能力不足。

通报特别提到，今年多起事故涉及中国燃气控股有限公司。

通报强调，要迅速开展燃气安全专项整治，加强对燃气企业常态化安全检查，全面开展地下管网普查，加快老旧燃气管道更新改造改线，严格燃气市场准入，对重发展轻安全、只收购不管理导致燃气事故多发的企业，依法纳入“黑名单”管理。

中国多地近几个月连续发生燃气事故，造成人员伤亡。湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场6月13日发生燃气爆炸，造成26人死亡，138人受伤。湖北省7月23日对爆炸事故责任人追责问责，包括11名省管干部在内的34名公职人员受到撤职、免职等处理。

辽宁省大连市普兰店区住户家中9月10日发生燃气爆炸，造成八人死亡、五人受伤。大连市应急局党委书记、局长随后均被免职。

辽宁省沈阳市和平区在10月21日又发生燃气爆炸，造成五人死亡，三人重伤、44人轻伤。

河北省邯郸市10月18日发生天然气泄漏事故，造成邯郸华润燃气有限公司三名维修人员窒息死亡。