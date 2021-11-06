中国官媒发文批“震惊体”网文

中国官媒新华社今天在客户端发布文章，批评疫情下以惊悚字眼为标题、制作虚假“震惊体”推文、引发恐慌从而进行流量变现的行为。

文章称，新华社近日跟踪制作“标题党”虚假推文的网络黑产案件，揭秘流量变现背后“生意经”。

据报道，今年6月广州疫情形势吃紧时，一些以《万分紧急！广州明日一个不留！》《广州危急！明日戒严封城》等惊悚信息为标题的推文在部分老年人群体中快速扩散，引起恐慌，大量老年人随后到广州增城区超市、肉菜市场大量抢购物资。

警方调查发现，这些推文来自当地一家“信息技术”公司，该公司在疫情期间炮制大量带有“封城”“戒严”噱头标题的推文。

增城公安分局网警大队副大队长石明锐说，这是一个制作“标题党”虚假推文引流变现的网络黑产团伙，该团伙发布与疫情形势完全不同的推文，引发部分区域社会恐慌。

警方7月14日将该公司查封。据查证，该团伙自今年3月以来，在微信公号推送发布“标题党”推文1300余篇，其中谣言文章600多篇，浏览量超500万，获利约30万元（人民币，下同，约6.3万新元）。

文章还分析了这些以“信息科技”为招牌做虚假流量生意的门道，一是抓时事热点，寻找非官方渠道发布的“网文”，复制后加上夸张的字眼、标题，甚至“造谣不怕事大”；二是善于假冒权威媒体权威来源，增强迷惑性，并专门研究老年人阅读偏好，吸引老年人点击转发。

另外，这些推文自动植入的广告还暗藏机关，一些看似是返回键、关闭键的符号，被动手脚成为跳转键，使人点击后进入广告页面。

据介绍，这些广告多为投资理财、健康养生品，内容真假难以保证。广告公司在后台对文章引流量进行结算，一个点击三毛钱。为增加点击量，团伙成员每人都拥有多部手机24小时在线，养着多个微信号和拥有多个聊天群，每个群都有几百人。

而据微信团队介绍，近年来微信上的谣言以食品安全、医疗健康、社会热点等为主。防疫阶段，则是围绕疫情相关的谣言与诈骗行为增多。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍对此表示，网络上大量“标题党”致力于打造“爆文”，不惜编造虚假信息甚至谣言，是典型的网络空间失序乱象。

中国国家网信办已在今年1月发布新修订的《互联网用户公众账号信息服务管理规定》，强调打击虚假信息、虚假流量等违法违规行为。

专家建议，一方面公安机关要严惩编造虚假信息、非法引流推广等网络违法犯罪活动，另一方面要加强行业共同治理。

中国工信部此前已要求整治移动App端开屏弹窗、电脑PC端弹窗中广告“关不掉”“乱跳转”等，专家建议继续关注次级网页“关闭难”的现象，为用户提供清晰、有效的信息关闭选项，不得采用虚假或过小关闭按钮误导用户。

此外，受访人士也呼吁“重视老年人用网安全”，建议手机操作系统、社交和资讯App等可研发适合老年人的“干净模式”，通过技术模型自动过滤不实信息，挤压“标题党”虚假流量空间。