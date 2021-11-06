胡锡进：被点名“台独顽固分子” 家族财路将被断

中国大陆昨天点名台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮三人为“台独顽固分子”，并宣布惩戒措施，《环球时报》总编辑胡锡进指出，大陆的措施是很有震慑力度，会断掉“台独顽固分子”和他们的家族很大一部分财路。

大陆首次公布对“台独顽固分子”的惩戒措施，包括禁止本人及家属进入大陆港澳，禁止其关联企业和金主在大陆谋利，终身追究刑事责任等，被点名的苏贞昌昨天回击指“中国无理干预我国事务”，非常让人可笑、唾弃，并称以此为荣。

胡锡进昨天（11月5日）在个人微博发文说，大陆方面的措施是很有震慑力度的，苏贞昌的反应属于色厉内荏。

他指出，台湾经济与大陆及港澳的关联度很高，大陆禁止“台独顽固分子”本人和家人前往大陆和港澳地区，尤其是限制其关联机构与大陆有关组织、个人进行合作，绝不允许其关联企业和金主在大陆谋利，将产生威慑扩散，极大限制台湾企业和社会组织与他们和他们家人发生联系的积极性。

他认为，只要目前或有计划今后在大陆发展的机构，都将躲“台独顽固分子”远远的，从而“断掉他们和家族很大一部分财路”。

另外，他认为大陆宣布对“台独顽固分子”终身刑事追责也会产生威慑力，“两岸统一是迟早的事，这些人在有生之年因鼓动‘台独’而坐牢服刑的可能性越来越高”。

胡锡进说，他为国台办的最新措施点赞鼓掌，并呼吁建构更多打击“台独顽固势力”的杠杆。