美航母“回马枪”再进南中国海 被指罕见战术动作

美国军舰在南中国海活动频繁，有中国智库发现，美国海军“卡尔·文森”号航母本月3日经巴拉巴克海峡离开南中国海进入苏禄海活动，次日又经由民都洛海峡再次进入南中国海。

中国智库“南海战略态势感知”昨天（5日）在官微发文微博称，“卡尔·文森”号航母两天时间内一进一出南中国海，在关键海峡穿梭航行，“这样的战术动作十分罕见”。

“南海战略态势感知”指出，美军航母今年越来越重视菲律宾岛屿间的海峡通道，巴士海峡的使用频繁反而在降低，这实际上是在演练极端情况之下，航母打击群的生存和作战应用。

另外，博文还说，自10月24日经马六甲海峡已经南中国海以来，“卡尔·文森”号一直在南沙群岛周边机动，疑似在针对南沙演练迂回包抄战术。

美国军方10月25日宣布，卡尔文森号航母打击群在南中国海与日本海上自卫队加贺号驱逐舰展开演习。

美国太平洋舰队在官网说，美日双方在南中国海展开海上保安行动，包含水面和空中部队之间的协调战术训练、海上加油和海上打击演习。

太平洋舰队强调，海上合作交往与美国航母在南中国海展开的行动，是美国海军在印太地区日常存在的一部分。

中国官媒《环球时报》此前引述中国军事专家张学峰报道说，美日等域外国家打着“自由开放”的旗号，在南中国海炫耀武力，只会在南中国海制造、激化矛盾，制造紧张氛围，已成为该地区最大的不稳定因素。