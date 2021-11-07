钟沛权因家庭原因辞任立场新闻总编辑

香港亲泛民主派网媒立场新闻总编辑钟沛权昨晚在社交媒体发文称，因家庭原因，已经于11月1日起辞任总编辑一职。

香港多家媒体昨晚报道上述消息，并指钟沛权的贴文于面簿群组发布，对象为立场新闻的博客及作者。报道并引述钟沛权说，立场新闻副总编辑林绍桐将署任总编辑，“衷心感谢大家多年来支持立场，我有幸通过立场这平台结识大家，分享大家的文章，获益良多。希望大家继续支持立场新闻团队成员”。

立场新闻官网截至今早并未发出有关消息，在该官网公开的董事名单页面上，仍显示钟沛权为立场新闻总编辑，另一名董事则为企业管理人蔡东豪。

钟沛权的妻子为《苹果日报》前副社长陈沛敏，她早前与其他五名《苹果日报》高层被香港警方国家安全处以串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪拘捕，案件押后至12月28日再提讯，陈沛敏继续还押。

另据报道，《苹果日报》于6月24日起正式停运后，立场新闻曾于6月27日在面簿上公告，暂时将今年5月以前发表的博客文章、转载文章和读者投稿等全部下架。其母公司的六名董事（艺人）何韵诗、吴霭仪、余家辉、周达智、方敏生及练乙铮，已接受建议辞职，钟沛权以及蔡东豪则留任。

立场新闻在公告中称，仍然会坚持在新闻报道上不自设禁区，凡重要的、具公共性、关乎公众利益、有新闻价值的事实和观点，都会尽力报道。“过去如是，日后也如是。”

立场新闻是香港亲泛民主派的新闻网站，创建于2014年，经营模式是透过接受商业广告及公众赞助。近年，立场新闻陷入财政困难和生存危机。

但自从2019年6月初反修例抗争爆发以来，立场新闻一直紧跟动态，并在报道中凸现对抗争者的同情，吸引了许多支持泛民的新受众。