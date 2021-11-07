路透：阿里没有出售《南华早报》的计划

路透社看到的香港《南华早报》员工收到的一封内部邮件称，电子商务巨头阿里巴巴联合创始人蔡崇信澄清，阿里没有出售《南华早报》的计划。此前彭博社报道，一家中国国企正在考虑收购该报纸。

《南华早报》行政总裁刘可瑞在信中说，蔡崇信让他传达一个信息，即没有改变所有权的计划。

“从来没有关于《南华早报》所有权的任何讨论，阿里巴巴也没有做出任何改变的计划。任何传言或猜测都没有根据”，刘可瑞引述蔡崇信的话说。

彭博社此前引述知情人士报道，紫荆文化（香港）控股有限公司正在制定一项收购要约，可能会将这家有118年历史的英文报纸纳入其媒体资产。

彭博社还报道，其它有政府背景的实体可能考虑向《南华早报》提出收购要约，报道并补充称，交易不一定会达成。

《南华早报》对这封内部邮件不予置评。一位发言人说，任何有关阿里巴巴考虑出售《南华早报》的报道均“不实”。

彭博社今年3月指出，阿里巴巴和该公司联合创始人马云多年来悄然打造一个庞大的媒体资产组合，从在线论坛、报纸、电视制作公司、社交媒体到广告资产均有涉足。

知情人士说，北京担心阿里巴巴可能将其媒体资产作为控制舆论的工具，造成一种“恶性循环”。该公司媒体已经在影响公众对新兴金融科技产业的看法中发挥了作用。

创刊于1903年的《南华早报》，曾是全球最具盈利能力的报刊之一。传媒巨擘默多克于1986年取得了《南华早报》的控制权，后于1993年将其卖给了马来西亚大亨郭鹤年。

2015年，《南华早报》再度易主，阿里巴巴同意以20.6亿港元（约3.57亿新元）的交易将其收入囊中。