恒大卖掉两架私人飞机筹措现金

《华尔街日报》引述知情人士称，中国恒大上个月通过出售两架私人飞机筹措逾5000万美元（约6753万新元），获得了亟需的避免美元债券违约的现金。

根据上述知情人士的说法和一个公务航空数据库，美国飞机投资者购买了这两架飞机；两者均为湾流喷气式飞机。出售这两架飞机的交易已于10月完成，同月，中国恒大支付了两笔逾期未付的债券利息，而且都是在30天宽限期就快结束之际支付的。

据在线记录和一位知情人士的说法，总部位于深圳的中国恒大不久前拥有至少四架飞机，另有一架已下单订购。在中国恒大如日中天的那些日子，这家房地产开发商的创始人兼董事局主席许家印大手笔购买了豪华喷气式飞机，载着他本人、恒大高管和其他人士飞赴世界各地。其他一些中国企业集团，比如一度极为成功的海航集团，也曾拥有内饰华美的奢华私人飞机。

中国恒大最近出售的这两架湾流飞机都是其拥有的较小型飞机。据一则广告显示，该公司目前正在为一架较大型的空中客车ACJ330宽体客机寻找买家。

据一位知情人士透露，这架空客飞机目前停放在香港国际机场。中国恒大几年前斥资逾2.2亿美元购买了这架飞机，该飞机拥有一个高度定制化的“VVIP机舱”，包括一个圆形餐桌，四周的座位可以放平成床以供休息，此外舱内还配备了淋浴设施、娱乐休息室和卧室。根据其设计，这架飞机可搭载至多40名乘客和12名机组人员。商业航空公司通常使用空客A330客机来运送超过250名乘客。

