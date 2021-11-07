中国本轮疫情由多个不关联境外输入源头引起

中国国家卫生健康委疾控局副局长吴良有昨天说，病毒基因测序和流调溯源结果显示，本轮中国国内疫情由多个不关联的境外输入源头引起，呈现传播链条多、传播速度快、传播范围广的特点，“外防输入、内防反弹”的防控形势依然严峻复杂。

自10月17日以来到11月5日，中国大陆累计报告感染者918例，波及20省44市。

当被问及中国有没有考虑放弃或停止零容忍政策时，吴良有在中国国务院联防联控机制发布会上称，“外防输入、内防反弹”的总体防控策略和一系列的防控政策措施符合国情和疫情防控的科学规律，中国将继续坚持严格的疫情防控措施。

吴良有说：“当前全球的疫情特别是中国周边国家的疫情波折反复、居高不下，今冬明春疫情防控形势复杂严峻。”

综合路透社、中新社报道，吴良有指出，根据流调溯源的结果，武汉疫情以来中国发生了30余起本土的聚集性疫情，均是由境外输入引起的；发现一起疫情就彻底破灭一起疫情，确保完全阻断疫情传播，确保疫情形势保持总体平稳。

同时出席发布会的国家卫健委发言人米锋也称，10月中旬以来，全球新增确诊病例数连续四周反弹，中国外防输入压力持续加大。当前多地报告输入性本土疫情，涉及多个口岸，发现多条传播链条。

吴良有指出，从本轮疫情看，旅游、婚宴等聚集性活动是造成疫情大范围扩散的重要因素，因此，对于展会、论坛等聚集性活动要按照“谁主办谁负责，谁审批谁负责”的原则，严格落实疫情防控的责任，能线上举办的尽量线上举办，减少因人员聚集和流动导致的疫情传播风险。

据米锋介绍，截至11月5日，中国大陆累计报告接种疫苗231162.6万剂次，完成全程接种的人数为107245.4万人。

吴良有则透露，截至11月5日，中国已完成疫苗加强免疫接种3797.3万人。

目前多地已经启动了3至11岁儿童的接种工作。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆称，儿童接种疫苗主要考虑是：一是儿童感染率不低，二是随着病毒持续传播，儿童感染率上升，儿童中的重症或者死亡病例时有发生，有研究已经发现，目前儿童的住院率超过了今年早期的10倍。

三是儿童在感染病毒后作为传染源管理起来难度非常大，如果出现病例，也会造成聚集性疫情发生的情况；四是中国一直期望通过疫苗接种实现群体免疫。

他表示，中国目前采用的灭活疫苗在前期临床试验已经看到它能够产生比较高的免疫水平，而且通过前期临床试验研究，儿童接种目前已经批准的灭活疫苗，不良反应发生情况与成人组相当。