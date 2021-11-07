美媒：德国海军扩大欧洲在太平洋的存在 剑指中国

《华尔街日报》指出，德国海军旗舰舰艇将参加美国及其盟友在西太平洋举行的军事演习，这是一个温和但具有象征意义的扩大民主国家联盟的行动，旨在对抗中国日益增长的海洋实力。

据报道，最近访问了澳大利亚和关岛的“拜仁”号护卫舰于周五停靠东京。德国官员表示，这艘军舰本周与日本海军举行了演习，并将在11月20日至30日期间与美国、日本和其他盟国海军一起建立互操作性技能。

德国最高军事指挥官Eberhard Zorn在日本防卫大臣岸信夫参观这艘护卫舰后表示：“这艘护卫舰被派往印太地区显示了德国致力于我们的共同价值观。”这是20年来首次有德国海军舰艇停靠日本。

最近几个月，欧洲军队在亚太地区的活动更加活跃，反映出对中国崛起的共同担忧。英国航空母舰伊丽莎白女王二世号和来自六个国家的数十艘军舰一起参加了10月份的演习，其中包括一艘荷兰护卫舰和两艘美国航空母舰，演习内容包括模拟对海上目标的攻击。

《华尔街日报》分析，德国发挥的作用要有限得多，部分原因是对军事力量的使用有着严格的政治限制，而且海军规模不大。“拜仁”号护卫舰最近与美国和澳洲海军的演习涉及舰艇之间的机动和通信测试。目前尚不清楚即将举行的演习的细节。

“拜仁”号护卫舰计划访问韩国和东南亚，途径南中国海。据报道，北京对美国和其他来自该地区以外国家的海军经过南中国海海域并进行演习持批评态度。