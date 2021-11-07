马习会六周年 马英九吁大陆尊重台湾民主体制

今天是“马习会”六周年，台湾前总统马英九今天表示，呼吁大陆站在中华民族立场，应该认真思考，无论如何都应以和平方式处理两岸问题，并尊重台湾的民主体制。

马英九今天在个人面簿发文说，六年前的今天，他和大陆领导人习近平在新加坡会晤。当时双方排除万难，求同存异，只为了替两岸建造一座可长可久的跨海和平大桥。

马英九说：“‘马习会’是两岸和解制度化过程中，水到渠成的结果。代表我执政八年，两岸能透过对话，避免误判，促进交流，维持两岸和平繁荣，维护区域安全稳定。最重要的是，两岸有共同政治基础‘九二共识’，也才有两岸的互信。”

马英九指出，六年后的现在，他为两岸情势险峻感到无比忧虑。民进党执政后否定“九二共识”，也不愿承接“马习会”建立的两岸跨海和平大桥。他想请问民进党政府要用什么方法维持住两岸的和平稳定，除谴责中共、将责任推给在野党之外，有没有什么可行的解决方案。

马英九表示，在“马习会”六周年的今天，站在两岸历史高度，回顾过去、展望未来，面对当前复杂国际情势，他诚挚呼吁两岸领导人，应著眼于两岸人民福祉，尽快谋和避战。

“我要呼吁大陆当局，站在中华民族立场，应该认真思考，无论如何都应以和平方式处理两岸问题，并尊重台湾的民主体制。习近平先生曾说，希望两岸‘心灵契合’，我认为这是一个可以努力的方向，也符合中华民族的整体利益。”

马英九表示，他也要不厌其烦地再次呼吁台湾总统蔡英文，既然蔡英文说希望两岸“共同促成和解及和平对话”，如果还是没有解决困境的良方，那么就让两岸都回到原汁原味，根基于《中华民国宪法》的“九二共识”，重启被关闭六年的两岸和平大桥。“在此基础之上，两岸领导人会面，为两岸避战谋和。”

马英九最后说，六年前的今天，全世界没有任何人认为两岸会开战；今年5月，台湾却被英国《经济学人》视为“地球上最危险的地方”；兵凶战危，如何避免战争发生，是身为国家领导人最基本的责任。

时任台湾总统的马英九与中国大陆国家主席习近平于2015年11月7日在新加坡香格里拉酒店会面，这是1949年后，两岸领导人首次会晤。