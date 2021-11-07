中国10月出口数据强劲增长 高于市场预期

尽管全球供应链中断和电力短缺影响了中国的工业产值，但因对中国产商品的需求继续飙升，中国10月的出口增长超出了预期。

据彭博社报道，中国海关总署数据显示，10月美元计价出口同比增长27.1%至3002.2亿美元，该数据为连续第十三个月实现双位数增长，并超过经济学家22.8%的预期。进口同比增速加快至20.6%，但低于经济学家26.2%的预期，贸易顺差845.4亿美元。

中国的出口增速仍远高于冠病暴发前的水平。前十个月以美元计价的出口总额超过2020年全年的历史最高纪录。

这种强劲势头为中国经济提供了支撑。据报道，由于房地产市场低迷，基础设施投资增长低迷，消费者支出谨慎等使得国内需求疲软，中国经济正在失去动力。

根据彭博经济研究，出口的强劲势头将会在未来几个月持续。但是随着发达国家经济体继续恢复开放，消费从商品转向服务，对中国商品的需求可能会逐步放缓。

中国的决策者已经推出了支持国内经济的措施，包括对中小企业更多支持政策，这同时也是经济进一步放缓的证据。到目前为止，中国央行没有显出增加刺激措施的迹象，而以坚持做短期贷款来维持银行间的流动性稳定。自央行7月意外降准以来，没有再下调存款准备金率，并自去年初以来一直维持政策利率不变