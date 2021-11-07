陈茂波：预计香港今年财政赤字远低于预期

香港特区政府财政司司长陈茂波说，正筹备开展下年度财政预算案的咨询工作，预计今年度的财政赤字将远低于年初时的估算。

陈茂波今天在题为《香港迈进新阶段的财政预算案》的随笔文章中，作出上述表示。他并说，受惠于出口畅旺和疫情逐步受控，香港经济逐步改善，电子消费券为餐饮、零售和服务业市道带来提振作用，这都为政府收入奠下改善的空间。此外，部分市区优质地段地皮高价售出、市场对楼市前景的情绪偏向正面，发展商因而更积极补地价以发展用地，令相关收入达历史新高，截至10月底达逾400亿港元（约69.4亿新元）；而上半年楼市、股市畅旺，物业及股票印花税收入也高于预期。

不过，陈茂波指出，尽管今年源自土地的非经常收入可观，部分弥补了开支急增的问题。但正如个人理财，如果在楼市、股市赚到钱，获利后当然可以用作其他投资和消费，总不能因一次获利而预期未来会持续同样获利。

“如果按此预期而承诺在经常项目大增开支，这种‘透支未来’的想法将潜藏难以评估的风险。”

他表示，为应对过去两年的疫情和经济下行，港府采取了力度甚大的逆周期措施以缓减经济下行对市民及企业带来的压力，包括多年来坊间俗称“派糖”的“一次过措施”，例如退税、退差饷等。但是，香港税基狭窄，这意味受惠于退税的人数占总人口的比率相对有限。而即使部分市民居于自置物业，但不少是租楼的小市民，未能受惠于退差饷。可以说，推行每项一次过措施，既需考虑行政上的可执行性和效率，也要考虑“覆盖宽广度”和“是否公平”等问题。

陈茂波说，未来的资源筹措和运用，需要按几个必须要素，包括是要让香港市民看得见、感受得到、有获得感的项目；让基层市民更能受惠，朝着更公平分享经济成果，推动“共同富裕”的方向努力；推动香港经济有更强、更全面和更巩固的增长动力，目标是力求增加优质就业机会，提升打工仔的收入；以及推动疏解深层次住屋和贫富悬殊矛盾。