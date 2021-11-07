刘英姿获任新职 疫情后被免湖北卫健委主任

冠病疫情暴发后被免去湖北省卫健委主任的刘英姿，据报已增补为湖北省政协委员，并出任湖北省政协文化文史和学习委员会副主任。

据湖北省政协网消息，政协湖北省第十二届委员会常务委员会10月28日通过，决定增补刘英姿为政协湖北省委员会委员，同时决定刘英姿任湖北省政协文化文史和学习委员会副主任。

据财新网报道，刘英姿7月曾以湖北省政协办公厅正厅级领导干部身份出席活动，到神农架林区调研乡村振兴联系点帮扶工作。

刘英姿是民建成员，现年56岁，湖南益阳人，曾任华中科技大学管理学院教授、武汉市副市长，2018年3月起任湖北省卫计委主任、卫健委主任。

另一方面，当时与刘英姿一同被免的另一湖北省卫健系统高官——湖北省卫健委党组书记张晋，据报因工作变动，不再担任湖北省政协常务委员、委员职务。

公开资料显示，张晋同为56岁，北京市人，曾任华中科技大学党委副书记、副校长，2012年起历任湖北省卫生厅副厅长、卫计委副主任，2016年起任省卫计委党、省卫健委党组书记。2018年1月，张晋当选湖北省政协常务委员、委员。

冠病疫情暴发后，湖北省卫健系统官员的应急和管理能力受到高度质疑。2020年2月10日，时任湖北省卫健委党组书记张晋、省卫健委主任刘英姿双双被免职，两人的职务由空降湖北担任省委常委的王贺胜兼任。

直到2020年7月24日，时任湖北省卫健委副主任涂远超接任省卫健委主任，王贺胜继续担任中国国家卫健委副主任、湖北省委常委、省卫健委党组书记。2021年4月，王贺胜返京出任中国国家疾病预防控制局首任局长，并继续兼任国家卫健委副主任。王贺胜离鄂后，涂远超兼任湖北省卫健委党组书记、主任至今。