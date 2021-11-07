王毅：欢迎伊朗重返伊核协议谈判

中国国务委员兼外长王毅昨天应约同伊朗外长阿卜杜拉希扬通话时说，中国欢迎伊朗决定本月底重返伊核全面协议恢复履约谈判，这体现了伊朗致力于恢复履约的积极姿态。

据中国外交部今天在官网发出的消息，王毅表示，中伊两国是全面战略伙伴。无论国际形势如何变幻，中国都将坚定发展中伊友好关系，坚定推进中伊务实合作。中国愿同伊朗继续反对单边主义、霸凌主义，捍卫不干涉内政原则，维护广大发展中国家共同利益。

王毅说，美国单方面退出伊核协议，理应率先采取行动予以纠正，伊朗可在此基础上恢复履行核领域承诺。各方应加强协调，共同推动谈判朝着正确方向发展。“中方支持伊朗与国际原子能机构加强合作，这将为复谈创造良好氛围。”

据报道，王毅也祝贺伊朗成功举办第二次阿富汗邻国外长会，表示邻国外长会议机制正逢其时，多方关注。中国将主办第三次外长会，愿同伊朗在内的各方加强协调，积累共识，争取届时取得更多成果。六国应充分发挥邻国优势，突出邻国特色，在解决邻国正当关切的同时，为阿富汗实现长治久安发挥独特和建设性作用。

在西方国家益发担心伊朗的核子发展之际，伊朗最高核谈判代表11月3日表示，将于11月29日重新展开恢复2015年伊朗核协议的谈判。

据路透社报道，自从6月以来，谈判一直陷于停滞。迄今为止的六轮会谈都是间接进行。主要由欧洲外交官穿梭于美伊官员之间，因伊朗拒绝与美国直接接触。