多家中国药企开展冠病特效药临床试验

多家中国药企正在进行冠病治疗特效药的研发，相关临床试验已展开。

据北京日报报道，国药集团中国生物正在密集研发两款全球首发的新冠治疗特效药——新冠特异性免疫球蛋白和抗新冠病毒单克隆抗体。其中，新冠特异性免疫球蛋白已获得中国国家药监局和阿联酋卫生和预防部颁发的国内外临床试验批准文件，相关临床试验也已展开。

腾盛博药也已向美国食品药品监督管理局提交了其在研的新冠中和抗体联合疗法BRII-196/BRII-198紧急使用授权申请。该申请是基于美国国立卫生研究院支持的三期临床试验积极结果，结果显示，与安慰剂相比，这一联合疗法使临床进展为重度疾病高风险的新冠门诊患者，其住院和死亡风险降低了78%。

开拓药业有限公司则披露，其普克鲁胺治疗住院新冠患者的III期全球多中心临床试验已在美国的临床中心完成首例患者入组及给药。

君实生物方面也宣布，已与旺山旺水生物医药有限公司达成合作，将共同承担口服核苷类抗新冠病毒候选药物VV116在全球范围内的临床开发和产业化工作。

用于治疗冠病的口服药和用于预防冠病的疫苗属于两个不同的概念。在感染发生前，注射疫苗是最有效的手段。在感染发生后，需要通过药物来治疗。

此前，美国药剂公司默克推出了冠病特效药莫那比拉韦（Molnupiravir）；辉瑞公司本月5日也宣布，该公司的实验性抗冠病药物能将有可能患重症的成年人住院或死亡几率减少89%。