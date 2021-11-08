【视频】王亚平成中国首位进行出舱活动女航天员

（视频来源：中新社）

中国神舟十三号航天员乘组昨天（7日）展开舱外作业任务，其中航天员王亚平成为中国首位进行出舱活动的女航天员。

综合中国央视新闻和新华社报道，两名航天员翟志刚和王亚平身着中国新一代“飞天”舱外航天服，先后从天和核心舱节点舱成功出舱。两名出舱航天员在机械臂支持下，配合开展机械臂悬挂装置与转接件安装和舱外典型动作测试等作业。另一名航天员叶光富则在舱内配合支持两名出舱航天员开展舱外操作。

经过约六个半小时的出舱活动，神舟十三号航天员乘组在今天凌晨1时16分圆满完成出舱活动全部既定任务，翟志刚、王亚平安全返回天和核心舱。

这是中国载人航天工程空间站阶段第三次航天员出舱活动，是神舟十三号航天员乘组首次出舱活动，也是中国航天史上首次有女航天员参加的出舱活动。王亚平迈出了中国女性舱外太空行走的第一步，也达成了为女儿“摘星星”的承诺。王亚平出舱后说，自己“感觉良好。”

航天员出舱活动期间，天地间大力协同、舱内外密切配合，先后完成了机械臂悬挂装置与转接件安装、舱外典型动作测试等任务，全过程顺利圆满，进一步检验了中国新一代舱外航天服的功能性能，检验了航天员与机械臂协同工作的能力及出舱活动相关支持设备的可靠性与安全性。