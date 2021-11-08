大陆学者列“台独顽固分子罪状”

中国大陆国台办公布对“台独顽固分子”实施惩戒措施、并点名台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮三人，大陆官媒新华社引述多名专家指出，有关措施将对民进党当局和台独分裂势力形成强大震慑，并列出三人主要“罪状”。

新华社昨天的报道指出，多位专家受访时称，有关措施必要、合理、正当，展现了大陆捍卫国家主权和领土完整的坚强决心。

厦门大学台湾研究院院长李鹏认为，此次点名惩戒“台独”顽固分子，释放的信号清晰而明确，即统一是正道，“台独”是绝路，对挑头谋“独”者定会依法予以严惩和清算。

北京联合大学台湾研究院教授朱松岭分析说，苏贞昌近期恶意攻击大陆，游锡堃鼓吹所谓“台美建交”“宪改正名”，妄图推动所谓台湾“国家正常化”，吴钊燮则“四处窜访”，勾连外部势力，散布分裂国家的恶劣言论，严重毒化两岸关系气氛。

朱松岭指，此三人“倚美谋独、狐假虎威，台独气焰极度嚣张”，这是此次点名“台独顽固分子”并依法予以惩戒的主要原因。

中国大陆本月5日首次公布对“台独顽固分子”的惩戒措施，包括禁止本人及家属进入大陆港澳，禁止其关联企业和金主在大陆谋利，终身追究刑事责任等。

上海台湾研究所常务副所长倪永杰说，惩戒措施合情合理、合法合规，有很强的针对性与可行性，体现大陆完全有能力对台独头目实施惩戒、终身追责。

朱松岭认为，下一步，大陆还可能采取其他措施惩戒和震慑台独分子，有关措施实施后，“台独顽固分子”将成为“人人喊打的过街老鼠”，日子会越来越不好过。

另据中新社报道，全国台湾研究会常务副秘书长杨幽燕受访时也指出，冠病疫情暴发以来，极少数“台独顽固分子”加紧对大陆的攻击抹黑和勾连外部势力，苏贞昌以所谓“武汉肺炎”恶意攻击大陆，游锡堃鼓吹所谓的“台美建交”，吴钊燮“通过窜访欧洲国家等勾连外部势力”，国台办公布惩戒措施是反对台独的正当、合理反应。

杨幽燕还说，大陆依法对上述三人实施惩戒，针对的是极少数严重危害两岸关系和平发展的“台独顽固分子”，台湾同胞的合法权益不会受到影响。

