江西玛莎拉蒂女司机醉驾被查喊话找“yuwei”

中国江西省南昌市一名驾驶玛莎拉蒂的女司机前天涉嫌醉驾被交警查获，却以各种理由拒不配合吹气检测，并多次喊话要找“yuwei”过来。警方称她涉嫌危险驾驶罪已刑事立案，并正核查“yuwei”身份。

澎湃新闻报道，江西本地媒体前天（6日）联合南昌交警进行“夜查酒驾”直播，直播视频显示，一名驾驶玛莎拉蒂的女司机涉嫌醉驾被交警查获，交警拿出酒精测试仪对其进行酒精测试。期间女子并不配合，多次对交警称“叫yu wei（音）过来”，并试图打电话。

交警则回复该女子，“叫谁来都没用”，“你说出任何人的名字，都是在害他”，“如果你还当你的朋友是朋友，你就配合好完了。”

据报道，该女子整个酒精测试过程长达17分钟才完成，她一共吹气66次，最后一次才成功，当晚被送至医院做抽血检测。

南昌市公安局交通管理局昨天通报称，赣AG57**小型越野车驾驶员孙某（女）涉嫌危险驾驶罪，公安机关已依法刑事立案，目前案件正在进一步办理。

消息引起中国网民关注，纷纷猜测女子被查时要找的“yuwei”是何身份，对此，澎湃新闻引述权威渠道消息称，南昌市公安局正在核实涉嫌醉驾女子口中所说“yu wei”的身份，核查清楚后会向社会通报。

报道还称，醉驾女司机是江西当地银行系统一名管理人员。