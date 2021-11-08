港府“形象工程”开支翻倍 新宣传片耗634万港元

自2019年反修例运动后，香港政府对外宣传的“形象工程”开支不断增加。近期签署的一份宣传影片制作合约金额为634万元（港元，下同，110万新元），承办商将制作90秒的短片连同精华版，推广香港作为亚洲最佳生活、工作及投资的城市形象等。

据《明报》报道，政府新闻处本年度至今批准超过2343万元的项目合约宣传香港，较上年度时的733.5万元增加两倍多。

香港特首林郑月娥在7月立法会答问大会提过，未来需做形象工程，改变大陆部分人对香港的负面形象。在过去两年的《财政预算案》，政府新闻处都分别提到，社会动荡、疫情影响香港的对外形象，因此将加强宣传，以消除主要城市对香港的负面看法。

香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛称，港府近年增加资源在外宣上，却不见效果。他说，国际文献已说明，若一个地方的软实力（soft influence）来自官方政治宣传，由政府赞助或推动都会大打折扣，真正的软实力需来自民间社会，“他们（民间）讲一句，好过政府讲100万次”，他不认同政府宣传片具足够力度及说服力，改变外界对香港的看法。

陈补充，政府宣传没有效用的另一理由是，官方态度有矛盾，一方面以宣传片唱好香港，另一方面外交部不时针对外国发表强硬声明，难免给人负面印象，令官式宣传更欠公信力。