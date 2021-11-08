中共六中全会在北京开幕

为期四天的中共十九届六中全会今天（8日）上午在北京开幕。

据新华社报道，中共总书记习近平代表中央政治局向全会作工作报告，并就《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议（讨论稿）》向全会作了说明。

今天正式开幕的六中全会，一连四天的会期主要议程是，中共政治局向中央委员会报告工作，重点研究全面总结党的百年奋斗的重大成就和历史经验问题；将审议《关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。

审议通过这份“历史决议”将是六中全会的重头戏，这也将是中共以中央全会名义通过的第三个关于历史问题的决议。

此前，中共历史上曾有两次中央全会研究历史问题，并产生两个对中共具有重大影响的“历史决议”。

1945年4月，中共六届七中全会通过《关于若干历史问题的决议》。决议对1921年中共建党以来历次路线斗争进行了总结，号召全党团结在以毛泽东为首的中共中央周围。决议通过后不久，中共召开七大，确立了毛泽东思想在全党的指导地位。

1981年6月，中共十一届六中全会通过《关于建国以来若干历史问题的决议》。决议对1949年中共建国后一系列重大历史问题进行了分析和总结，其中最重要的是对文革和毛泽东做出评价。决议彻底否定了文革，将毛泽东晚年错误与毛泽东思想分开，维护毛泽东思想在中共的指导地位。这一决议至今仍是中共评价其建国后前30年历史的权威依据。