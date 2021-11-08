港警破历来第二大可卡因案

香港警方上周五（5日）突击检查天水围一间物流公司，发现两个由巴西圣保罗抵港、报称有256桶急冻果汁的货柜中，其中七桶内藏610公斤怀疑可卡因，市值达6.2亿元（港元，1.08亿新元），为警方破获历来第二大宗可卡因案。

据《明报》报道，警方6日以涉贩运危险药物，在葵涌一幢工厦内拘捕一名28岁男子，他今午（8日）在西九龙裁判法院应讯。

警方说，检获的冰桶约高80厘米、直径达60厘米，内有结冰果汁，每桶重180公斤，总重量约46吨。毒贩利用胶纸密封一砖砖毒品，藏于其中七桶果汁中，再以摄氏零下18度的冻货柜用船运抵港，令执法人员难以在检查中发现。警方其后透过光谱仪及X光机发现内藏异物，探员花两天时间不眠不休凿开冰块，最终起回该批可卡因。

毒品调查科（行动）警司陈江明说，被捕的28岁无业男子姓陈，为该批货品的提取人，他收取数万元报酬参与事件，但因工作未完成，暂只获得1500元。警方在工厦内检获一批电钻等工具，相信是用来凿开急冻果汁取出毒品。他称现场发现有闭路电视监察情况，相信贩毒团伙利用金钱利诱他人参与事件，用遥距操控方式接货，减低风险，警方将继续调查。

香港警方今年首九个月已检获1719公斤可卡因，同比上升73%；至于整体毒品则已录得2630起，同比上升44%。