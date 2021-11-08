中国北方暴雪 东北多地降水量或破历史极值

中国北方多地降雪天气持续中央气象台今天（8日）继续发布暴雪橙色预警，东北一些省份降水量可能突破历史同期极值。

综合澎湃新闻、央视新闻客户端及中新网报道，辽宁省多地从前天开始降雪，其中沈阳、大连大部、鞍山等地出现大暴雪到特大暴雪。受降雪影响，辽宁省高速公路全部收费站处于封闭状态。

辽宁省气象局已发布暴雪红色预警。沈阳桃仙国际机场启动航班大面积延误预警，同时连夜对跑道、滑行道、机坪进行预除冰作业。

辽宁沈阳市昨晚出现冻雨，全市多处桥梁路面发生多车连环追尾事故。据交警部门统计，共发生10起连环追尾事故，涉及车辆130多台。

辽宁沈阳市多处桥梁路面发生多车连环追尾事故。（互联网）

辽宁鞍山市从前天开始出现大风、暴雪天气，截至今早7点，鞍山地区降雪量已超11月份历史极值。

受连续强降雪影响，鞍山市千山区大屯镇农贸市场今早6时左右发生坍塌，多台车辆被砸。

吉林省气象台昨天已发布暴雪红色预警和道路结冰橙色预警，长春市应急管理局已发布通知，全市义务段学校和幼儿园停课一天；除直接保障城市运行的机关和企事业单位外，实行弹性工作制。

中央气象台预计，未来三天，内蒙古东南部、东北地区等地降雪持续，风力强劲，阵风可达9～10级。其中，内蒙古东南部、辽宁中西部、吉林西部及黑龙江部分站点11月上旬的累计降水量可能突破历史同期极值，具有极端性。

预计今天白天到夜间，内蒙古东南部、辽宁、吉林西部和南部、黑龙江中部和西南部等地有大到暴雪，内蒙古东南部、辽宁西北部、吉林西部、黑龙江中部和西南部等地部分地区大暴雪或特大暴雪。

寒潮持续南下也给南方大部地区带来大风降温天气，黄淮东部、江淮、江南、华南及贵州等地出现8～12℃降温，局地降温超过14℃。