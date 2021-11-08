新东方退租1500教学点 拟成立农业平台

中国学科教育类公司在“双减”政策下纷纷谋求转型，知名教育机构新东方的创始人俞敏洪昨天（7日）透露，新东方最大的业务要停止，接近1500个教学点要退租，并称新东方未来计划成立大型农业平台，支持乡村振兴事业。

据《上海证券报》报道，俞敏洪昨天在直播中透露上述信息。他说，这1500个教学点仅装修就花了六七十亿元（人民币，下同），届时还要考虑违约金、学生学费退款以及老师离职工资等，开销巨大。

但他认为新东方的资金链没有出现问题，“新东方有一个规定，如果新东方不做了或者倒闭了，新东方账面上的资金必须足够同时退还学生学费和支付所有员工离职工资，这条规矩算是救了新东方。”

俞敏洪还称，新东方未来计划成立一个大型的农业平台，自己将会和几百位老师通过直播带货，帮助农产品销售，支持乡村振兴事业。

此前，在新东方高管会议上，俞敏洪宣布，秋季课程结束后将停止小学和初中学科业务的线下招生，各个城市接下来也将逐步关闭教学点。

俞敏洪本月4日曾在朋友圈转发新东方公众号发表的《当一辆红色卡车，驶向远方》文章，并附文：“教培时代结束，新东方把崭新的课桌椅，捐给了乡村学校，已经捐献近八万套。”

俞敏洪在昨天直播中说，媒体报道新东方送出近八万套课桌椅，“后面还有，后面至少还有一半以上的课桌椅将会捐赠，至少再捐赠八万套课桌椅，我们将在力所能及的范围内把这些课桌椅送到有需要的地方去。”

新东方此举迎来不少网友“叫好”，赞俞敏洪“是条汉子”，是“体面人的退场”。

今年以来，新东方、好未来等教育培训龙头股价大幅下跌。

胡润研究院上个月27日发布的《2021胡润百富榜》显示，从财富下降的比例来看，今年降幅最大的行业是校外培训机构。其中俞敏洪的财富则从去年260亿元缩水至75亿元。