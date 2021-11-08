英雄联盟大热给腾讯在整顿压力下喘气机会

在刚过去的周末，腾讯控股旗下的游戏《英雄联盟》取得了两项成功：一是在电竞赛事吸引了历来最多的观众，二是相关系列剧集在流媒体奈飞（Netflix）的首秀表现出色。这让以游戏为主业的腾讯，在中国打压该行业的压力下有喘气的机会。

据彭博社报道，改编自《英雄联盟》的动画《双城之战》（Arcane）首映大热，短短几个小时内在中国获得了1.3亿次观看，成为腾讯流媒体平台上搜索量最高的节目。这部由腾讯旗下游戏制作商Riot Games Inc.联合创作的动画剧，还在Netflix以及亚马逊的游戏流媒体Twitch上播出。

另据Esports Charts得数据，英雄联盟全球总决赛周末创下了超过400万人同时在线观看的纪录，这还不包括中国观众。在腾讯投资的哔哩哔哩平台，决赛回放视频的观看人次超过了1100万。哔哩哔哩称，总决赛之夜的累计观看次数比去年增加了20%，但没有透露确切数字。今年的夺冠团队来自中国的EDG。

赛事结束后，中国电子竞技股大涨，微博网站#EDG夺冠#话题阅读次数超过了30亿次。天神娱乐和电魂网络双双触及了涨停板。

在此之前，中国政府对游戏行业实施了全面整顿，打击了腾讯和其他公司的股价。今年8月，当局表示在一年中大部分时候禁止未成年人玩网游超过每周三小时。