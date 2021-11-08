借呗启动品牌隔离非蚂蚁消金贷款产品更名为“信用贷”

蚂蚁集团旗下的金融产品“借呗”宣布，他们正在逐步推进品牌隔离工作，非蚂蚁旗下企业蚂蚁消费金融公司的贷款产品将更名为“信用贷”。

综合路透社和《上海证券报》报道，部分用户发现，借呗界面已更名为“信用贷”。蚂蚁借呗今天（8日）告诉路透社，包括蚂蚁消费金融公司在内的多家持牌金融机构，将共同为用户提供更便捷、优质的小额消费信贷服务。

蚂蚁集团也说：“在品牌隔离过程中，用户的服务体验不会受到影响，开通、查账、计息、借还款等核心流程不会发生变化。”

借呗方面昨天晚间也说，由蚂蚁消费金融公司提供的服务会继续显示“借呗”品牌，而银行等金融机构独立提供的信贷服务，则会在信用贷页面展示，显著标识出金融机构信息，与借呗品牌相区隔。

中国官方早前公布针对蚂蚁集团的整改方案内容，包括纠正支付业务不正当竞争行为，在支付方式上给消费者更多选择权，断开支付宝与“花呗”“借呗”等其他金融产品的不当连接，纠正在支付链路中嵌套信贷业务等违规行为。

蚂蚁消费金融公司今年6月获批开业。新华社早前引述银保监会非银部相关负责人报道，按照整改方案，蚂蚁集团应在蚂蚁消费金融公司开业6个月内完成“花呗”“借呗”的品牌整改工作。整改完成后，“花呗”“借呗”将成为蚂蚁消费金融公司的专属消费信贷产品，其他金融机构借助蚂蚁集团提供的数据信息所发放的消费信贷，不再标挂“花呗”“借呗”名称。