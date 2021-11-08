台关注洪都拉斯大选 大陆批金元外交没出路

对于台湾外交部称将审慎防范中国大陆企图破坏洪都拉斯与台湾的关系，中国大陆外交部今天（8日）回应说，金元外交没有出路，挟洋自重图谋注定失败。

中美洲国家洪都拉斯是台湾15个邦交国之一，将在本月底举行总统大选，对于洪都拉斯在野党藉总统参选人卡斯楚（Xiomara Castro）曾说，若胜选将与大陆建交，台湾外交部拉丁美洲及加勒比海司司长谢妙宏11月4日回应说，密切关注洪都拉斯选情，并强化与洪都拉斯朝野各界沟通，防范大陆藉机利用各种手段破坏台洪关系。

据澎湃新闻报道，大陆外交部发言人汪文斌今天在例行记者会对此表示，一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会的普遍共识，坚持一个中国原则是“人心所向，大势所趋”。

汪文斌说，要正告台湾当局，台独是死路、绝路，“金元外交没有出路，任何逆历史潮流，挟洋自重的图谋注定将以失败告终”。

另据台湾中时电子报报道，对于台洪关系可能生变，台湾战略专家张竞前天在谈话节目“寰宇全视界”中提出个人分析和预测。对于台洪断交的概率，他预测几率为90%。

张竞分析说，国际整体情势在改变，一方面在跟洪都拉斯在邦交上，台湾本身所尽的力不够，尤其是现在的执政党基本是将所有外交资源和心力放在日本东京和美国华盛顿，对中南美洲的经略比较差，尤其是现在中国大陆对西语国家的邦交和经略一直有在经营，而洪都拉斯是大陆一直在争取的阵地。