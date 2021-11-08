邓炳强批许智峰海外吁投白票行为卑劣

身处澳大利亚的香港前立法会议员许智峰在社交平台呼吁香港人在立法会换届选举投白票，香港保安局局长邓炳强今天（8日）发表文章，批许智峰“叫人冲、自己松”，行为卑劣，并指其行为或已触犯选举条例。

许智峰上月29日在面簿发文提出“如水计划”，呼吁港人总动员投白票，以反制“不义的选举制度”。

邓炳强今天在保安局官网发表题为《全力维护国家安全 不容掉以轻心》的文章，称许智峰等人的行为或已触犯《选举（舞弊及非法行为）条例》，呼吁市民认清他们的“歹毒心肠”，切勿参与不法呼吁或转载相关违法内容，否则很可能需要承担法律责任。

邓炳强在文中批评许智峰等人是“死心不息意图揽炒香港的破坏分子”，指他们犯法后弃保潜逃，“无耻地乞求外国庇护”，认为许智峰不但欺骗法庭以获批准离开香港，还用诸多藉口卸责，是“羞耻、虚伪的懦夫行为”。

邓炳强反问说，“若他认为投白票以反制立法会选举是合法合理，为何自己不回港进行所谓的’抗争‘，反而卑鄙地煽动市民违法？”他强调，执法部门对任何违法行为必定严正执法，不会让违法分子逍遥法外。

邓炳强还提到自己上周手肘受伤一事，称事件再次提醒他，“无论在照顾身体或工作上，任何看似不严重的小事，都不能掉以轻心，必须防微杜渐”，引伸到工作层面，尤其在维护国家安全方面，更要切实防范和尽早制止任何危害国家或香港安全的行为和活动。

香港立法会选举提名期10月30日展开，早已预告会留意社交媒体的廉政公署当天发表声明，不点名称留意到有人在互联网呼吁投白票，重申选举期间藉公开活动煽惑他人不投票或投无效票即属非法行为，呼吁巿民切勿转载。

许智峰在香港身负多项控罪。去年11月30日，他到丹麦出席一项气候变化会议，妻儿父母也随后离港，引发他可能弃保潜逃、滞留丹麦寻求庇护的猜想。他随后于12月2日在面簿发文宣布流亡，并退出民主党。在英国落脚三个月后，许智峰今年3月9日在社交媒体透露，“已转战澳大利亚，继续国际战线工作之旅”。