下午察：绿营人人抢当“台独顽固分子”？

中国大陆国台办上周五首次祭出“台独顽固分子”惩戒名单，点名制裁三位台湾官员：行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮。

从2005年出台反分裂国家法，到2018年福建媒体曝出的13张“台独分子”扑克牌，再到国台办亮出的“台独顽固分子”惩戒名单，显示北京对台反独促统的行动措施步步升级。

也有外媒认为，这反映北京对台湾在民进党执政下，与中国大陆渐行渐远感到焦虑，而且必须向内部民众有所交代，表明北京捍卫国家主权和领土完整的决心。

北京对“台独顽固分子”祭出的具体惩戒措施包括：禁止其本人及家属进入大陆和香港、澳门特别行政区，限制其关联机构与大陆有关组织、个人进行合作，绝不允许其关联企业和金主在大陆谋利等，并称“追究刑事责任，终身有效”。

剑指绿营“金主”

部分两岸学者和媒体人分析指出，惩戒措施最具杀伤力的是，剑指向“台独顽固分子”捐献政治献金的台商金主，不准“吃中国饭砸中国碗”。所以在黑名单中，苏贞昌受冲击最大，一旦金主断了奥援，他的女儿、现任民进党立委苏巧慧和苏系子弟兵的选举资金将缩水，而选举是必须靠资金活水。

这也是为什么游锡堃能在面簿上轻松回应称：“谢谢（国台办发言人）朱凤莲小姐。不过，我没有想再参选，以后请不必费心了！” 言下之意，没意思要选举，就不会去募款、找金主，列入黑名单对他影响不大。

中国国台办发言人朱凤莲。（互联网）

大陆学者和媒体几乎一致认为，“台独顽固分子”清单必将起到巨大震慑作用，断掉绿营人士和家族很大一部分财路，甚至影响台湾的政治生态。

但在一些台湾名嘴和蓝营人士看来，大陆这一招是把双面刃，北京越是严厉惩戒，越是认证了入列黑名单的台独人士“爱台”，在台湾政治生态这是加分的。从国民党高层语带保留的反应可看出，蓝营尤其担心北京可能再次成为绿营的选举“提款机”。

马英九：当心有反效果

国民党籍前总统马英九直言，大陆在采取行动前，应该多了解台湾的政治生态，“有的时候一不小心就会产生反效果”。

面向台湾内部发言，国民党主席朱立伦也谨慎地说，这是对岸内部的法律，“跟我们这边没有任何的关系，我们坚持言论自由、民主自由”。

沿着同样的逻辑，就很能理解为何绿营人人抢当台独顽固分子，被点名的三人均称感光荣。

媒体：民进党内弥漫一片“光荣感”

游锡堃说：“又上中国“新华社”新闻了，我的国际知名度好像又提升了不少，感觉光荣！” 苏贞昌也称：“更以此为荣。”

吴钊燮在推特上回说：“很多人因未上榜感到‘嫉妒’，为了维护这个‘殊荣’，会继续为台湾的自由及民主奋战。”。他还称，有人问他到哪里申请，才能成为黑名单的一员。

偏蓝营的《联合报》发文说，民进党内弥漫一片“光荣感”，认为被大陆点名台独，等于“被认证爱台湾”，不少绿营党政青年幕僚幽默表示，“选举（公投）到了，中共又来助选了！” 蓝营也叹，中共是民进党最佳助选员。

于是乎，驻德国代表谢志伟和民进党立委王定宇双双抗议，北京为何漏掉他们的名字。谢志伟在面簿上呛：“立刻将我的名字补进‘台独顽固分子’名单！”

台湾驻德国代表谢志伟。（谢志伟面簿）

连陆委会主委邱太三今天（8日）在回应立委质询是否是“台独顽固分子”时也称：“我觉得我某种程度上是”，因为对主权立场非常坚定。他在接受网络节目访问时也称，两岸互不隶属，因此对岸制定的法律，对台湾人民并没有追诉力。

国台办成民进党“造王者”？

已被民进党开除党籍的媒体人吴子嘉在网络节目《董事长开讲》中分析称，大陆国台办现在反而成民进党的“造王者”，解救了苏贞昌，堵住了桃园市长郑文灿。

他进一步分析说，民进党一旦输掉年底的四大公投案，苏贞昌就得在明年1月下台，但现在无论公投结果如何，苏贞昌都可继续稳当行政院长，继而可能成为2024年总统大选参选人，因为被北京认证为“台独顽固分子”后，蔡英文铁定不敢撤换苏贞昌。

苏贞昌的去留连带影响郑文灿的仕途。吴子嘉说，如果苏贞昌卸任行政院长，郑文灿有可能接任，再凭借行政院长的位子跨前一步，角逐代表民进党参加2024年总统大选，但现在的形势是，“郑文灿被中共做掉了”，苏贞昌基本盘愈发稳固。

但因为 “台独顽固分子”名单是把双面刃，吴子嘉预判苏贞昌将面临一个窘境：可继续当行政院长，却没钱选举。换句话说，跟吴钊燮和表态不参选的游锡堃不同的是，苏贞昌表面上嘴硬说为入列黑名单感“光荣”，但私下得为选举经费发愁。

苏贞昌女儿和子弟兵选举将缺钱？

吴子嘉称，很多大咖台商从国台办发布黑名单那天起，就不敢接苏贞昌电话。他判断，这下苏贞昌惨了，明年是议员选举，苏系议员大概有十几个，背后需要金主的支持，大概只能跟本土金主募款，凡是有在大陆经营的大咖台商估计不敢捐献。

目前任民进党立委的苏贞昌女儿苏巧慧，据传未来可能选新北市长。部分台湾媒体把焦点放在，北京要断苏巧慧金援的这个点上。

目前任民进党立委的苏贞昌女儿苏巧慧。（互联网）

吴子嘉在节目中重点披露18家曾向苏巧慧捐赠政治献金的企业，并称排第一的是远东集团、第二是润泰集团。他说，远东集团的业务遍及中国大陆，润泰集团在大陆有丰富人脉。

另据雅虎新闻网站报道，苏巧慧前十名营利事业的捐赠企业中，丰兴钢铁在大陆有设厂，冠德集团旗下的环球购物中心也曾经在天津开分店。

前民进党立委郭正亮前天（7日）在偏蓝营电视台TVBS的政论节目《新闻大白话》中则称，台湾500大企业恐怕80％都有大陆业务，台企对两党都有捐款，政治献金法也是公开的，很多台商低调做生意，有些人会选择避嫌。他认为，苏贞昌日后可以去找一些不做大陆生意的台企找捐款，但具有一定规模以上的企业非常少。

财经专家赖宪政在同一节目中则披露称，2020年上市上柜公司在中国大陆有投资的，上市有675家，上柜有524家，总共1199家，可能不敢再用公司名义捐款，因为都可以查到，所以这招是蛮伤的。

蔡英文和赖清德为何未上“黑名单”？

台湾媒体也留意到，蔡英文和副手赖清德并没有被国台办点名为“台独顽固分子”。

郭正亮认为，黑名单是北京精挑的，因为赖清德可能是下任总统，要留有以后互动的余地，这名单也侧面透露北京不看好苏贞昌参选2024总统大选。

蔡英文（右）和赖清德在2020年的总统大选中胜出。（互联网）

深圳卫视《直播港澳台》特约评论员刘和平也分析称，中国大陆在公布这几个人的名单的时候，做过利弊上的反复权衡，目前惩罚对象的最高目标是台湾行政部门负责人苏贞昌，没有上升到经选举产生的蔡英文与赖清德，这显然是要留有余地，给未来的两岸关系发展留下转圜的空间。

但他补充说，假如蔡英文与赖清德不引以为戒，“那未来被列入黑名单将会是指日可待的事情”。

刘和平也分析称，黑名单的诞生意味着，大陆早前制订的《反分裂国家法》不是一部处于“沉睡”状态下的法律，而且大陆不仅要用《反分裂国家法》打击台独人士，而是要精准地打击某些个人。

中美战略竞争关系和国际局势愈加复杂化，台海也随之愈加波澜起伏。不排除北京日后将有更多杀鸡儆猴的动作，警告绿营人士不得逾越红线。大陆解放军报融媒体号“钧正平工作室”就刊出评论警告，点名台独清单“只是一个开始”。

今年1月，中国宣布制裁美国28人，3月宣布制裁欧盟10人与四机构。且看看台湾的“黑名单”是否会加长，惩处范围是否加大。

长期而言，一旦两岸统一，“台独顽固分子”毫无疑问肯定被刑事追责，历史评价肯定极差，难逃被打成卖国贼的厄运。短期而言，不妨看看民进党在未来地方选举中能拿下多少票，特别是苏贞昌子弟兵和女儿的表现。这“台独顽固分子”的标签能否有效切断金主奥援，以及台湾选民对“台独顽固分子”是更加反感还是更加拥护？未来的几场选举相信能给出部分答案。