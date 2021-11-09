中俄将共同研发重型直升机

俄罗斯直升机公司（Russian Helicopters）昨天（8日）宣布已与中国签约，将共同研发重型直升机。

据俄通社报道，该公司执行长博金斯基（Boginsky）在与俄罗斯总统普京的会议上说，俄罗斯将为这架直升机提供包括传动系统、操纵螺杆和防冰系统的零件。

博金斯基说，俄罗斯自2008年起就与中国商谈相关计划，并在今年6月25日正式签约，这项直升机将耗时13年制造。

他说，两国在2016年签订的政府间协议，是以俄罗斯直升机公司和中航直升机公司（Avicopter）共同研发重型直升机AC332 AHL为依据，而协议的宗旨是要为中国研发一款重型直升机，以满足中国市场需求。

中国将开展重型直升机项目的整体组织工作，包括设计、原型建造、试验、认证、准备、批量生产，以及向市场推广和整体协商工作；俄罗斯则将提供技术，以及在合同基础上提供工程建议书及个别机器系统。

该直升机的最大起飞重量将为38.2吨，飞行上限为5700米。飞行距离可达630公里，最大速度为每小时300公里。当货物置于机身内部时，直升机最高可承载10吨，当货物作为外部负载放置时，最高可承载15吨。

在2014年克里米亚危机后，俄罗斯与西方关系恶化，与中国的同盟关系则加强。2019年6月，普京曾公开表示俄罗斯与中国是战略盟友。