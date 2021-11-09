中国央行推出碳减排支持工具

中国人民银行昨天（8日）宣布推出碳减排支持工具，金融机构发放碳减排贷款后，可向央行申请资金支持，以撬动更多社会资金促进碳减排。

综合路透社报道及央行网站刊登的新闻稿称，金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。

央行并称，金融机构在发放碳减排贷款后，央行将按贷款本金的60%向金融机构提供资金支持，利率为1.75%，期限一年，可展期两次，而金融机构需提供合格质押品。

央行指出，碳减排支持工具发放对象暂定为全国性金融机构，对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放碳减排贷款。

央行在答记者问中表示，碳减排工具重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域。

央行进一步指，清洁能源领域主要包括风力发电、太阳能利用、生物质能源利用、抽水蓄能等；节能环保领域主要包括工业领域能效提升、新型电力系统改造等；碳减排技术领域主要包括碳捕集、封存与利用等。后续支持范围可根据行业发展或政策需要进行调整。

央行强调，为保障碳减排支持工具的精准性和直达性，将要求金融机构公开披露发放碳减排贷款的情况以及贷款带动的碳减排数量等信息，并由第三方专业机构对这些信息进行核实验证。

中国央行行长易纲此前称，正在研究推出碳减排支持工具，向符合条件的金融机构提供低成本资金，支持清洁能源发展。