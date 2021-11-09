消息：中国国务院旗下决策咨询单位与房企会面

消息人士透露，中国国务院旗下从事综合性政策研究和决策咨询的单位国务院发展研究中心，昨天（8日）与佳兆业等多家房地产开发商和金融机构在深圳举行会议。佳兆业在会上说，他们在支付投资者、员工和供应商费用方面，需要有人提供协助。

据路透社引述消息人士报道，佳兆业说，公司面临重大困难，并指一些金融机构从公司账户不当转移资金。公司敦促所有要求冻结公司资产的法律诉讼，在深圳法院集中处理。公司也呼吁国企通过项目收购和战略性收购，协助民营企业提高资金流动性。

出席这场会议的企业有万科、平安银行、中信银行、中国建设银行、华润信托、南方基金，以及卓越集团。

佳兆业、万科和中信银行拒绝置评。 卓越和其他与会银行，以及国务院新闻办公室并没有就置评请求做出回应。

佳兆业昨天在微信上说，受集团资金流动性困难影响，由深圳锦恒财富管理有限公司发行、佳兆业集团（深圳）有限公司担保的财富产品出现兑付逾期，给各位投资人带来困扰，公司深表歉意。

佳兆业在声明中说，集团正采取多项措施，全力以赴解决问题。这些措施为广泛征求投资人意见，拿出更为可行的兑付方案；加快深圳、上海等地优质资产处置，回笼资金用于兑付财富产品；梳理可抵押资产，为财富产品提供兑付保障；加快在售地产项目销售，实现快速回款。

佳兆业强调，集团总体资产价值大于负债，有足够可供处理的优质资产，为投资人提供财富产品的后续兑付。为尽快制定出更为可行的兑付方案，公司也希望投资人给予佳兆业集团多一点时间和耐心。

公司也呼吁投资者不要前往佳兆业办公场所聚集，如有诉求可与客户经理沟通，由客户经理收集并反馈给佳兆业。

在香港挂牌的佳兆业在出现可能无法偿还债务的情况后，自上周五起暂停交易。