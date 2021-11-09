美记者要求以英文回答 中国特使：不如用中文提问

中国气候变化事务特使解振华上周六（6日）在联合国气候变化大会记者会上，被美联社记者要求以英文回答，解振华反问该记者，“不如你用中文提问”，现场之后传出笑声。

综合新华社和海客新闻报道，美联社记者在随后的提问环节中说，中国指责美国是历史上最大的碳排放国，美国总统拜登也承认这一点，但中国目前才是排放量最大的国家，并提问解振华是如何看待这一点。

解振华认为，这个问题，《巴黎协定》已经说得很清楚，并说中国仍处于发展阶段，但是中国已经大大降低了碳排放峰值，他也批评美国上届政府退出《巴黎协定》耽误了全球应对气候变化多边进程五年。

美国有线电视新闻网（CNN）接着提问，中国反对在本世纪内将全球温度升幅控制在1.5摄氏度内的目标，“中国又会为应对全球变暖做出什么实际的事情？”

解振华回应时说，中国并不反对1.5摄氏度目标，《巴黎协定》中就包括1.5摄氏度的目标，而中国是签约国之一，“怎么能说我们反对？”他认为，最关键的是光定目标和口号不行，中国有实实在在地付诸行动，不仅确定目标，还确定了政策措施、行动、投资、时间表及路线图，并强调中国“说了就做得到”。

据报道，原计划记者会召开时间为45分钟，而解振华回答完最后一个记者的问题时，记者会已进行超过120分钟。