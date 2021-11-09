中国驻韩大使称将努力解决韩“尿素荒”问题

中国上月起加强对化肥类出口商品的监管，导致韩国车用尿素严重短缺。中国驻韩大使邢海明昨天（8日）说，将从中方层面努力解决该问题。

据韩联社报道，韩国执政党共同民主党发言人申贤荣透露，邢海明当天在韩国国会与民主党党鞭尹昊重等会晤时作出以上表述。邢海明还说，中国没料想到韩国会出现尿素溶液缺货问题，将努力争取“好消息”。

邢海明称，中国的化肥出口监管措施不针对任何国家，是稳控国内市场必不可少的措施。尹昊重则要求中国尽快走完已签合同及抵达海关货品的通关流程。

车用尿素是柴油车净化废气的重要物质，韩国于2015年强制规定所有柴油车都必须使用尿素控制废气排放。

据路透社此前报道，韩国的尿素严重依赖中国出口，据产业通商资源部的数据，今年1月至9月，韩国约97%的尿素进口来自中国，同比增长约8%。

中国海关总署今年10月11日发布公告，对化肥和尿素等相关材料实施出口监管，被认为实际上是禁止出口，以确保其国内市场的供应。

这导致韩国车用尿素严重短缺，韩国总统办公室上周五还成立工作组，与中国等生产国进行供应谈判。

韩国总统文在寅今天在青瓦台主持召开国务会议时就尿素荒问题称，政府正多管齐下解决这项紧急课题，呼吁国民不要过度焦虑不安。