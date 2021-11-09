黑龙江黑河10万人民币奖励提供线索助溯源者

在中国本轮冠病疫情中出现200多起病例的黑龙江省黑河市，昨天（8日）呼吁民众提供病毒溯源相关线索信息，并称要打一场“疫情防控的人民战争”。

黑河市委宣传部微信公众号昨天发布该市疫情工作领导小组指挥部流调溯源专班的通告。通告说，为尽快查找本轮病毒源头、查清传播链条，需要打一场“疫情防控的人民战争”，呼吁民众积极配合开展病毒溯源，提供与病毒溯源有关的线索信息。

通告要求，发现偷渡、走私、非法狩猎、越界捕捞等违法犯罪线索，要立即报告市公安局指挥中心；今年10月1日以来有网络代购进口商品的人员（重点是冷链食品），要立即对商品和包装进行消杀并送该市疾控中心进行病毒检测检验；发现与确诊病例接触过的人、物、地等可疑传播线索，立即向该市疫情防控指挥部流调溯源组报告。

通报还说，对提供有价值线索帮助成功溯源的，奖励人民币10万元（2.1万新元）；对存在轻微违法行为主动说明情况的免予处罚；对故意隐瞒、拒不提供真实情况影响溯源工作的，依据相关法律法规和防疫规定从严从重查处。

据中国国家卫健委消息，中国大陆昨天新增本土病例43例，涉及八个省份，其中河北12例，黑龙江八例。

从10月17日以来的本轮疫情已累计本土病例984例，波及20个省份，目前通报本土病例最多的为黑龙江，有253例，其中有247例集中在黑河市，其次是内蒙古的183例、甘肃144例。

新华社昨天引述国务院联防联控机制综合组黑龙江工作组专家报道说，近日黑河疫情病例增速呈现放缓趋势，疫情源头尚在追溯中。在此前未发现确诊病例的个别农村地区、城市小区近日出现新增病例，个别工地、驾校等也出现新增病例，不排除今后新增病例数会出现波动的可能。



