台国防部指大陆企图以灰色地带威胁不战夺台

台湾国防部今天（9日）公布国防报告书，指中国大陆方面对台湾的安全构成严峻挑战，而大陆频繁对台操作的灰色地带威胁具非战非和的模糊性，不仅消耗台湾方面战力，也动摇台湾民心士气，企图改变或挑战两岸既有现状，达成“不战夺台”的目标。

国防部在报告中认为，大陆军方逐步推动国防建设和军事改革，2020年已基本完成军队领导指挥体制、部队兵力结构改革，未来将持续验证联合指管、强化联战指挥人才培养及筹获新式武器装备，期在2035年达成基本实现国防和军队现代化，具备对台作战优势及抗衡外军能力，对台湾的安全造成严峻挑战。

报告指中国大陆从未放弃对台使用武力的选项，并借实兵对抗、联合登陆演习、网络黑客攻击及在台海周边执行远海长航等作为，持续强化对台军事整备及威胁。在军事现代化能力逐渐提升下，大陆对台军事作为将更趋频密与强硬。

台湾国防部认为，大陆已具备对台湾重要港口、机场及对外航道实施联合局部封锁，截断海、空交通路线的能力。

国防部也指灰色地带威胁的态样多元，可分为军事与非军事手段，前者如大陆军机频繁侵入西南空域、东沙岛周边针对性演练；后者则包括快艇冲撞台湾海巡、抽砂船违法在台湾周边海域作业等。

国防部说：“这类手段往往具非战非和的模糊性，且未达战争门槛，以切香肠战术渐进式的升高威胁，运用政军实力形塑有利态势。”